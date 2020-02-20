ФТС оценивает потери от снижения товарооборота с Китаем из-за вируса в 1 млрд руб. в день - Силуанов

20.02.20 17:41

© РИА Новости. Илья Питалев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Потери таможенных перечислений в бюджет из-за падения товарооборота с Китаем, которое происходит из-за коронавируса, оцениваются в 1 млрд рублей в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

При этом он отметил, что коронавирус - не столь существенный фактор, чтобы повлиять на рост российского ВВП в 2020 году, прогноз сейчас составляет 1,9%.

"Мы беспокоимся в отношении последствия развития коронавируса для мировой экономики, потому что мы видим, что мировой спрос со стороны Китая снижается, соответственно замедляется и мировая экономика. По оценкам, кто-то (из экспертов - ИФ) говорит о 0,5 п.п. (снижения роста мирового ВВП - ИФ), кто до 1 п.п. - все зависит от того, насколько долго продлится эта ситуация с коронавирусом", - сказал он о влиянии на мировую экономику.

"Слава богу, сейчас эпидемия уже пошла вниз, но как долго продолжится этот карантин - от этого зависит и экономическая ситуация. Мы уже ощутили на себе - это и снижение туристического потока, с 20 февраля вообще ограничен въезд китайским гражданам. А это большой туристический поток, это деньги - это загрузка гостиниц, транспорта, розничная торговля, авиаперелеты - наши авиаперевозчики бьют в набат - мы теряем, помогайте нам. Все от этого теряют. Поэтому необходимо как можно быстрее найти средство против этого вируса", - описал министр негативное влияние на российскую экономику.

"На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС - потери (перечислений в бюджет - ИФ) от снижения товарооборота с Китаем - миллиард рублей в день. Это последствия от коронавируса, поэтому мы ощутим на себе это влияние", - прокомментировал Силуанов последствия для бюджета.

"Думаю, что это не столь существенный фактор, чтобы повилять на прогноз роста ВВП на 2020 год в 1,9%. Все зависит от того, сколько это продлится. Но это не скажется принципиально на исполнении тех задач, над которыми работает правительство. У нас много других инструментов, которые заложены - по стимулированию экономики, спроса, разгону инвестиций - они должны дать результат. Да, конечно, этот фактор может оказать негативное влияние, но он не решающий", - сказал он о влиянии коронавируса на прогноз роста российской экономики в 2020 году.