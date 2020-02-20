Высокопоставленный самарский полицейский попался на крупной взятке

20.02.20 17:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Самарской области подозревается во взяточничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального СУ СКР.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"Подозреваемый получил взятку размере 500 тыс. рублей 31 января. Он должен был контролировать дело о мошенничестве. В частности, следить, чтобы по данному делу не исполнялись поручения следователей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейский получил взятку от своего подчиненного. В связи с этим следствие не исключает, что в рамках данного дела будут задержаны и другие сотрудники ГУВД.