Землетрясение магнитудой 6,5 произошло возле Камчатки

21.02.20 06:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья полуострова, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 51 км. Эпицентр находился в 158 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 14,4.

В свою очередь главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3-4 баллов.

"Погибших, пострадавших, разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении МЧС.