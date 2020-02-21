Получателям "дальневосточной ипотеки" выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов

21.02.20 06:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - За два месяца реализации программы "Дальневосточная ипотека" поступило 15 тыс. 760 заявок от желающих ее получить, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Одобрено банками 9 тыс. 433 заявок, выдано 2 тыс. 948 кредитов на общую сумму 10 млрд 248 млн рублей", - сказал Трутнев на совещании по реализации программы "Дальневосточная ипотека", которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

Полпред подчеркнул, что механизм "дальневосточной ипотеки" нужно активнее задействовать.

"Этот механизм нужно задействовать, чтобы он принес людям пользу. Надо, чтобы он хорошо работал. Необходимо активно привлечь к этой работе банки, обеспечить предложения на рынке жилья, контролировать стоимость. Отслеживать, как обстоят дела на Дальнем Востоке и в Камчатском крае", - сказал Трутнев.

Полпред отметил, что Камчатский край находится на седьмом месте по количеству поступивших заявок.

"На сегодняшний день банки, участвующие в реализации программы в крае, приняли 118 заявок. Заключено всего 8 кредитных договоров на сумму 26,7 млн рублей", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что причиной низкой активности в получении Дальневосточной ипотеки на Камчатке является отсутствие предложения на рынке жилья.

По информации правительства Камчатского края, в 2019 - 2025 году на территории региона введено или будет вводиться всего 1 тыс. 976 квартир. В настоящее время на первичном рынке предлагается только 17 квартир.