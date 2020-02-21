Трутнев вручил юбилейные медали ветеранам на Камчатке

21.02.20 06:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находящийся в рабочей поездке на Дальний Восток, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Камчатском крае, и вручил им юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Юбилейные медали получили участники Великой Отечественной войны - Владимир Иванович Кирпиков, Константин Васильевич Усевич, Сальма Яновна Шарупич.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение учредить памятную медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Для меня большая честь вам ее сегодня вручить", - цитирует пресс-служба полпредства слова Трутнева, с которыми он обратился к ветеранам.

По данным пресс-службы, в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина с 2009 года и по настоящее время свои жилищные условия в Камчатском крае улучшили 72 участника Великой Отечественной войны. Сумма направленных денежных средств из бюджетов федерального и регионального значения составила более 125 млн рублей, в том числе почти 69 млн рублей из федерального бюджета.

К юбилею Победы по указу главы государства будет оказана социальная помощь в размере 75 тысяч рублей участникам и по 50 тысяч рублей труженикам тыла Великой Отечественной войны.

Первый эшелон бойцов-дальневосточников ушел на запад уже в ночь на 29 июня 1941 года. Победоносный май 1945 встретили восемь советских фронтов. При этом далеко на востоке, почти в 8 тысячах километров от Берлина, находились три советских "тыловых" фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Но именно эти фронта и завершили победой Вторую мировую войну.