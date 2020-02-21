Центр поддержки одаренных детей планируют создать в Бурятии в 2021 году

21.02.20 07:14

© РИА Новости. Руслан Кривобок

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей по типу "Сириус" будет создан в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пятницу министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

"В центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно учебу будут проходить не менее 500 детей, а к 2024 году - две тысячи", - подчеркнул Жалсанов.

Он отметил, что создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На его оснащение федеральный бюджет направит более 309 млн рублей. В 2020 году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория. В настоящее время ведется работа по созданию попечительского совета под председательством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, создано структурное подразделение - Центр олимпиадной подготовки.

Региональный центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Обучение будут вести ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.

Министр отметил, что образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.

Центры выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта образовательного фонда "Талант и Успех" создаются в каждом регионе в рамках поручения президента России Владимира Путина.