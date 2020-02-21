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21.02.20 07:22
Сбивший журналиста водитель "Мерседеса" задержан на двое суток в Красноярске
"Проведены первичные следственные действия, водитель задержан на 48 часов до избрания ему меры пресечения", - сказали в ведомстве.
Днем в четверг житель Красноярска на автомобиле "Мерседес" при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с травмами был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
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