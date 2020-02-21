Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае из-за непогоды

21.02.20 07:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Из-за гололеда и метели в Алтайском крае нет проезда по двум автодорогам, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"Движение остается закрытым на трассах от Курьи до границы с Республикой Казахстан и от Змеиногорска до Рубцовска", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что открыты для движения автодороги от Алейска до Чарышского, от Поспелихи до Курьи, трасса от Алейска до Смоленского и от Юдихи до Славгорода.

На дорогах сильная гололедица, водителей просят временно отказаться от дальних поездок.

Как сообщалось, в среду в Алтайском крае из-за непогоды начали закрывать трассы для всех видов транспорта из-за начавшегося снежного шторма.