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21.02.20 11:44

Минпромторг хочет повысить налог на старый коммерческий транспорт с 2021 года

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Минпромторг совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению с 2021 года ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса Евро-3 и ниже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, поправки готовятся "в соответствии с имеющимися поручениями правительства".

Количество машин класса Евро-3 и ниже в РФ, по оценкам Минпромторга, превышает 3 млн штук.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - заявили в министерстве.

Минпромторг подчеркивает, что инициатива затронет лишь коммерческий транспорт.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе одного из крупнейших российских автопроизводителей, "Соллерса", компания поддерживает инициативу повышения ставки транспортного налога на коммерческие автомобили класса Евро-3 и ниже.

"Сейчас процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий - 3% в год, тогда как нормальный уровень выбытия составляет не менее 7%. В результате доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объема парка и остается критически высокой, что представляет собой и экологическую (объем загрязняющих выбросов), и экономическую (эксплуатация автопарка в серой зоне) проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк еще и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - заявили в компании.

Инициативу Минпромторга поддерживает и крупнейший производитель грузовиков в РФ - "КАМАЗ". "Мы всегда выступали за экономические меры стимулирования вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создание условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс", - сказал "Интерфаксу" представитель компании.

В том же ключе высказывается и другой крупнейший отечественный производитель коммерческой техники - группа "ГАЗ". "Правительство не может не реагировать на факт стремительного устаревания парка и решает проблему безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов", - заявил "Интерфаксу" представитель компании.

Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчетности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ГИБДД на конец 2018 года (последние актуальные данные), в РФ зарегистрировано почти 60,6 млн транспортных средств. Из них легковых автомобилей (всего 47,4 млн машин) класса Евро-0 - 2,1 млн штук, первого - 651,5 тыс. машин, второго - 2,6 млн машин, Евро-3 - 4,8 млн машин. При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей. Грузовиков в РФ зарегистрировано 6,5 млн штук. Из них для 2,6 млн машин не установлен экологический класс. К Евро-0 относятся 397,2 тыс. автомобилей, Евро-1 - почти 89 тыс. машин, Евро-2 - 576,8 тыс. штук, Евро-3 - 1 млн машин.

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