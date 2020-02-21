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21.02.20 10:29

Черноморский флот получил новый буксир "Сергей Балк"

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Морской буксир "Сергей Балк" поступил на службу в Черноморский флот, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня в главной базе Черноморского флота (ЧФ) городе Севастополь в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир "Сергей Балк", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В нем говорится, что экипажу судна предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Морской буксир "Сергей Балк" построен для Черноморского флота и является головным судном проекта 23470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

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