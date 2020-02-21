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21.02.20 10:31
Москву украсят к Масленице
"Пятьсот плакатов с поздравлениями появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. На 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики", - сказал представитель пресс-службы.
В мэрии уточнили, что видеопоздравления можно будет увидеть на медиафасадах домов 8 и 28 и домов-книжек на улице Новый Арбат и на здании Центрального телеграфа.
Московские парки украсят более 200 тематических конструкций и декораций. На ВДНХ появятся арки в виде солнца, в парках культуры и отдыха "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и других установят большие самовары и чайники с чашками.
"Кроме того, многие объемно-декоративные конструкции, которые были установлены к новогодним праздникам, будут передекорированы в соответствии с тематикой празднования Масленицы", - добавил собеседник агентства.
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