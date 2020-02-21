Власти ХМАО до 2025г направят более 2 млрд руб. на модернизацию водоочистных сооружений

21.02.20 11:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) до 2025 года планируют модернизировать девять водоочистных сооружений (ВОС) за 2 млрд 33,65 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе окружной думы.

Модернизация ВОС в Лянторе, Нефтеюганске, Белоярском, Нягани, в поселках городского типа Пойковский (Нефтеюганский район), Приобье (Октябрьский район) и Федоровский (Сургутский район) будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов.

Пресс-служба ведомства отмечает, что доля населения ХМАО, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет в настоящее время 71,6%.