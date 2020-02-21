Более 280 воинских захоронений и памятников благоустроят в Тульской области

21.02.20 11:04

© РИА Новости. Сергей Мелконов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в нынешнем году будут благоустроены более 280 мемориальных комплексов и воинских захоронений, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Рыбкину.

"В регионе 851 памятное мемориальное место, 281 из них в этом году требует приведения в порядок. Поданы документы на участие в федеральной целевой программе министерства обороны РФ для проведения ремонта 65 объектов", - приводятся в сообщении слова Рыбкиной.

Большинство памятных мест будут приведены в порядок на местном уровне с участием волонтерских отрядов. В настоящее время проходит формирование волонтерского корпуса Года памяти и славы, в составе которого будет 1200 человек. Также составлен график работ по благоустройству памятных мест и мемориалов с участием юнармейцев и волонтеров.

Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание членов правительства региона на то, что поисковиков и волонтеров необходимо привлечь к работе по выявлению достоверной информации об участниках Великой Отечественной войны, воинских захоронениях. В частности, в регионе есть несколько сайтов, где содержится такая информация. Причем иногда данные на разных ресурсах отличаются.

"Информация не должна быть разрозненной. Нужно собрать все актуальные данные на одном ресурсе, чтобы у жителей не возникало проблем с их поиском. Мы должны стремиться к тому, чтобы найти сведения обо всех земляках - участниках Великой Отечественной войны и увековечить их память", - подчеркнул Дюмин.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.