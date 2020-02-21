Власти Северной Осетии планируют до конца 2020г обеспечить жильем всех вынужденных переселенцев

21.02.20 11:18

© РИА Новости. Александр Астафьев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 850 семей вынужденных переселенцев должны получить жилищные сертификаты в Северной Осетии в 2020 году, сообщил глава республики Вячеслав Битаров в ежегодном послании региональному парламенту.

"Серьезные изменения в прошлом году произошли в обеспечении жильем вынужденных переселенцев: 632 семьи получили сертификаты на 1,8 млрд рублей. Таких показателей у нас никогда не было. Но в очереди на жилищное обустройство стоят еще 850 таких семей. Мы планируем в этом году обеспечить сертификатами всех. На это выделено почти 2,35 млрд рублей", - сказал он.

Битаров подчеркнул, что в республике реализуются и другие программы по обеспечению жильем, в частности, в 2019 году 140 молодых семей также получили сертификаты на приобретение жилья, а в 2020 году свидетельства получат еще 85 семей.

"Темпы будем наращивать, улучшения жилищных условий ждут еще сотни молодых пар", - подчеркнул глава Северной Осетии.

Он также отметил, что в республике решается проблема обманутых дольщиков.

"Создан федеральный фонд по поддержке участников долевого строительства. Между правительством республики и фондом заключено соглашение, что дает нам дополнительные возможности для решения многолетней проблемы", - уточнил он.