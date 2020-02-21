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21.02.20 11:18
Власти Северной Осетии планируют до конца 2020г обеспечить жильем всех вынужденных переселенцев
"Серьезные изменения в прошлом году произошли в обеспечении жильем вынужденных переселенцев: 632 семьи получили сертификаты на 1,8 млрд рублей. Таких показателей у нас никогда не было. Но в очереди на жилищное обустройство стоят еще 850 таких семей. Мы планируем в этом году обеспечить сертификатами всех. На это выделено почти 2,35 млрд рублей", - сказал он.
Битаров подчеркнул, что в республике реализуются и другие программы по обеспечению жильем, в частности, в 2019 году 140 молодых семей также получили сертификаты на приобретение жилья, а в 2020 году свидетельства получат еще 85 семей.
"Темпы будем наращивать, улучшения жилищных условий ждут еще сотни молодых пар", - подчеркнул глава Северной Осетии.
Он также отметил, что в республике решается проблема обманутых дольщиков.
"Создан федеральный фонд по поддержке участников долевого строительства. Между правительством республики и фондом заключено соглашение, что дает нам дополнительные возможности для решения многолетней проблемы", - уточнил он.
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