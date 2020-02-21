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21.02.20 11:24
Комиссия одобрила заявки двух резидентов ТОСЭР "Алексин" с инвестициями более 1,3 млрд рублей
ООО "Управление недвижимостью" планирует осуществить реновацию туристической базы, включающую строительство гостиничного комплекса и аквапарка. Проект предполагает вложение около 1 млрд рублей и увеличение количества рабочих мест до 250.
Компания "Технокомпост" намерена построить завод компост-машин "Компостер". Предусматриваются инвестиции в объеме более 350 млн рублей и создание около 100 рабочих мест.
Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в моногороде Алексин было подписано 15 апреля 2019 года. В настоящее время в ТОСЭР зарегистрировано три резидента с инвестпроектами на сумму около 6 млрд рублей.
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