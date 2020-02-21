Росимущество продало фирму "Мелодия"

21.02.20 11:30

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Аудиомаркетинговая компания "Формакс" приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы "Мелодия", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе звукозаписывающей компании.

"По результатам аукциона, проведенного 7 февраля 2020 года, 100% акций АО "Фирма Мелодия" были приобретены у Росимущества компанией "Формакс", владельцем информационных сервисов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пиар-директор "Мелодия" Карина Абрамян выразила уверенность в том, что каталог "Мелодии", который насчитывает более 240 тыс. записей, "будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца".

"Для нас важно, что смена акционера не помешает "Мелодии" продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки", - добавила она.

По данным газеты "Ведомости", стоимость сделки составила 329,6 млн рублей при начальной стоимости 320 млн. К аукциону, организованному "ВЭБ капиталом", были допущены два участника - ООО "Формакс" и ООО "Студия Союз".

Звукозаписывающая фирма "Мелодия" была основана в 1964 году и до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в России. В фонотеке компании около 240 тыс. аудио произведений, записанных на жестких дисках, виниловых пластинках и других носителях. Среди них записи эстрадных исполнителей и классиков советской эпохи. Основной источник дохода фирмы - лицензирование музыки.

"Формакс" - российская аудиобрендинговая компания, создатель программного обеспечения (плеера FONMIX), позволяющего обеспечить доступ к базе с тысячами легальных музыкальных треков. Музыкальный каталог FONMIX содержит более 10 млн треков самых разных жанров, и медиатека постоянно пополняется.