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21.02.20 12:02
Помощником президента Татарстана назначен Фарид Абдулганиев
"Назначение Фарида Абдулганиева официально состоялось 21 февраля. В качестве помощника президента он продолжит курировать работу по развитию инвестиционного потенциала Татарстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными приоритетами его работы станет привлечение новых резидентов в республику, создание коммерчески эффективных производств, а также увеличение доли сектора МСП в национальной экономике.
Фарид Абдулгалиев родился 13 марта 1976 года. Окончил Российский университет дружбы народов и Московскую школу управления "Сколково". Имеет ученую степень доктора наук, доцент.
До 2006 года занимал должность начальника отдела стратегического планирования и территориального развития комитета экономического развития исполнительного комитета Казани.
С 2006 по 2009 г.г.- заместитель председателя комитета экономического развития исполнительного комитета Казани.
С 2009 г. по 2015 г.г. - мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани".
С 2015 года – министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
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