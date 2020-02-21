Помощником президента Татарстана назначен Фарид Абдулганиев

21.02.20 12:02

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Помощником президента Республики Татарстан назначен Фарид Абдулганиев, ранее занимавший пост главы регионального министерства экономики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

"Назначение Фарида Абдулганиева официально состоялось 21 февраля. В качестве помощника президента он продолжит курировать работу по развитию инвестиционного потенциала Татарстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными приоритетами его работы станет привлечение новых резидентов в республику, создание коммерчески эффективных производств, а также увеличение доли сектора МСП в национальной экономике.

Фарид Абдулгалиев родился 13 марта 1976 года. Окончил Российский университет дружбы народов и Московскую школу управления "Сколково". Имеет ученую степень доктора наук, доцент.

До 2006 года занимал должность начальника отдела стратегического планирования и территориального развития комитета экономического развития исполнительного комитета Казани.

С 2006 по 2009 г.г.- заместитель председателя комитета экономического развития исполнительного комитета Казани.

С 2009 г. по 2015 г.г. - мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани".

С 2015 года – министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.