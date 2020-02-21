Несколько сотен блинов и 200 кг варенья приготовят на Масленицу в Солнечногорске

21.02.20 11:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Шоу силачей, блины и порядка 200 кг варенья подготовят для участников масленичных гуляний в Солнечногорске 1 марта, сообщает пресс-служб местной администрации.

"В городском округе Солнечногорск весну встретят 1 марта грандиозными масленичными гуляньями. В этом году программа развернется на набережной озера Сенеж. (...) Для гостей будет подготовлено 200 килограммов варенья и несколько сотен блинов, к слову, испечь которые смогут сами жители в настоящей русской печи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что на набережной озера Сенеж будет работать несколько интерактивных площадок, где организуют катания на собачьих упряжках, клуб исторической реконструкции, блинную поляну, в программе также шоу силачей и баттл хоровых коллективов под открытым небом.

Начало мероприятия в 16:00.