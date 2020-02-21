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21.02.20 12:15
СК подтвердил задержание замглавы дагестанского управления Росимущества
"По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый решил фиктивно провести конкурс (аукцион) по передаче в аренду земельного участка на побережье Каспийского моря общей площадью 16 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 2,7 млн рублей. В пользу заинтересованного лица подозреваемый дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что замглавы управления Росимущества республики Дагестан задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и находится на допросе в следственном управлении СКР по Дагестану.
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