СК подтвердил задержание замглавы дагестанского управления Росимущества

21.02.20 12:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Заместитель руководителя территориального управления Росимущества задержан в Дагестане по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СКР.

"По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый решил фиктивно провести конкурс (аукцион) по передаче в аренду земельного участка на побережье Каспийского моря общей площадью 16 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 2,7 млн рублей. В пользу заинтересованного лица подозреваемый дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что замглавы управления Росимущества республики Дагестан задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и находится на допросе в следственном управлении СКР по Дагестану.