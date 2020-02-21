Банк ДОМ.РФ снизил ставку по военной ипотеке до 8,5%

21.02.20 12:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Банк ДОМ.РФ снижает ставку ипотечных кредитов военнослужащим до 8,5%, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"С 21 февраля участники программы смогут взять кредит с процентной ставкой 8,5%. Максимальная сумма кредита увеличивается до 2 984 748 руб. Ранее она составляла 2,75 млн руб", - говорится в сообщении.

Председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко отметил, что снижение процентной ставки и увеличение максимальной суммы кредита позитивно скажется на развитии рынка жилищного строительства.

"Мы видим высокую востребованность программы "Военная ипотека" среди населения", - подчеркнул Федорко.

Банк ДОМ.РФ предоставляет "военную ипотеку" в рамках накопительно-ипотечной системы, созданной в 2004 году в целях обеспечения жильем военнослужащих по поручению президента РФ Владимира Путина. Каждый участник программы ежегодно получает от государства более 280 тыс. рублей, в результате за 15 лет сумма поддержки составит более 4,2 млн рублей.

По условиям программы, кредит погашается за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в накопительно-ипотечной системе. Первоначальный взнос - от 20% - также может быть оплачен за счет отчислений из бюджета в НИС. Кредитные средства можно направить на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке.

Как сообщалось, в октябре 2019 года банк ДОМ.РФ запустил "Семейную ипотеку для военнослужащих" по фиксированной ставке 4,9% на весь срок кредита. Получить такой кредит могут участники НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма кредита составляет 4 млн рублей.

АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО "ДОМ.РФ". Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.