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21.02.20 12:22
Рогозин: Роскосмос завершил 2019 год без единой аварии впервые за 16 лет
При этом он напомнил, что в прежние годы "аварий случалось достаточно".
По мнению Рогозина, для мировых космических страховщиков с точки зрения убыточности 2019 год не был простым. С проблемами сталкивались европейские страховщики из-за неудачного запуска спутника "Вега" летом 2019 года. Убытки возникали у американских коллег в группировке низкоорбитальных пилотируемых кораблей, были аварии в связи с неудачными запусками в Китае.
Он заверил представителей страхового рынка и западных перестраховщиков, что Роскосмос "продолжит политику открытости" в диалоге с ними.
В частности, Роскосмос сохранит традицию ежегодных встреч с космическими страховщиками, в 2020 году пройдет три международных встречи на зарубежных площадках. Развитие диалога Роскосмоса со страховщиками, полагает Рогозин, "позволит выйти на обсуждение пакетного страхового соглашения".
Кроме того, Рогозин пригласил представителей страхового сообщества посетить космодром "Восточный" в середине весны этого года.
План запусков на 2020 год, сообщил глава корпорации, обширнее, чем аналогичный план на 2019 год. Согласно приведенной им статистике, в 2018 году в плане корпорации было заложено 18 пусков ракет космического назначения, в 2019 году - 25 пусков. При этом часть из них была перенесена на 2020 год.
"Некоторые запуски были отложены в связи с отсутствием оперативной необходимости", - сказал Рогозин и добавил, что такие ситуации возникают, например, когда спутники "Глонасс" работают за пределами ресурсных границ, то есть, дольше заложенных сроков. Если такой спутник показывает ухудшение качества работы, либо включается резервный аппарат на орбите, либо осуществляется запуск нового аппарата, запланированный запуск может быть отложен из-за отсутствия оперативной необходимости.
Другой причиной переноса срока запуска ракет космического назначения стали просьбы изготовителей космических аппаратов в связи с их неготовностью к запуску.
В 2020 году, по словам Рогозина, корпорация больше внимания будет уделять теме зондирования Земли. Он отметил, что в структуре мирового космического рынка пуски космических аппаратов обеспечивают 4% от общего поступления доходов. Значительная часть доходов обеспечивается обработкой данных, полученных от орбитальных групп.
Роскосмос создал центр обработки таких данных и планирует развивать его, заявил Рогозин.
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