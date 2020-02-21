"Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" завершили гонку в честь 200-летия открытия Антарктиды

21.02.20 12:30

© РИА Новости. Михаил Голенков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские барки "Крузенштерн", "Седов" и учебный фрегат "Паллада" окончили уникальную 200-мильную парусную гонку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды, сообщил медиацентр кругосветной экспедиции.

В пятницу утром в южной части Атлантического океана завершилась 200-мильная парусная гонка. Её финиш совпал с приходом в этот район океана шторма. Поэтому проведение церемонии вручения памятных призов с символикой кругосветки за участие в уникальной регате переносится, говорится в пресс-релизе.

"Официально в этой гонке нет победителей и побеждённых. Праздник парусного флота Росрыболовства изначально лишён спортивной составляющей: ведь сама идея регаты символична и заключается в сопричастности сегодняшнего поколения российских моряков к героическим страницам истории морской России и традициям парусного флота", - отмечает медиацентр.

При этом дистанцию в 200 морских миль парусники преодолели со следующими результатами: барк "Крузенштерн" - 19 часов 43 минуты 10 секунд, барк "Седов" 19 часов 58 минут 08 секунд, учебный фрегат "Паллада" 20 часов 08 минут 42 секунды.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

На сегодняшний день "Крузенштерном", "Седовым" и "Палладой" пройдено около 32 тыс. морских миль. Совершены заходы в 12 иностранных портов, в ходе которых на учебных кораблях с экскурсиями побывало более 24,5 тыс. человек.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.