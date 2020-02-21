Комитет Госдумы поддержал инициативу Минздрава о ВИЧ-диссидентстве

21.02.20 12:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ru - На проходящем в Госдуме в пятницу круглом столе "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ" думскому комитету по охране здоровья было рекомендовано поддержать законопроект Минздрава, которым предлагается установить запрет на распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования и лечения ВИЧ-инфекции.

"Поддержать инициативу министерства здравоохранения о введении законодательного запрета на распространение информации, содержащей призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства", - говорится в рекомендациях круглого стола.

Законопроект "О внесении изменения в Федеральный закон "О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" был разработан Минздравом и внесен в правительство РФ в ноябре прошлого года.

Он предусматривает установление запрета на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

Кроме того, думскому комитету по охране здоровья рекомендовано внести поправки в ст. 13 п. 4 ФЗ № 233 "Об охране здоровья граждан", которые будут вводить запрет на обмен информацией медицинскими организациями без письменного разрешения человека с ВИЧ, а в случае с несовершеннолетними - без разрешения его законного представителя.

Также в рекомендациях указано на необходимость "внести изменения в закон "О персональных данных" о недопустимости включения кода, расшифровки диагноза и названия получаемых льготных лекарственных препаратов в разрешенную информацию о персональных данных лиц, живущих с ВИЧ, для обмена данными реестров различных ведомств и организаций".

В круглом столе принимают участие депутаты Госдумы, представители Минздрава, эксперты и представители НКО, работающие с людьми, живущими с ВИЧ.