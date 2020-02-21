Губернатор Кузбасса попросил РЖД не сдвигать сроков модернизации Восточного полигона

21.02.20 12:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в связи с падением цен на уголь попросил РЖД не сдвигать сроков модернизации Восточного полигона.

"Я уже обратился в правительство РФ с тем, что нужно менять работу и не допустить сроков "сдвижки" Восточного полигона, на чем настаивает РЖД. Это недопустимо для нас ни при каких обстоятельствах. Успех углепрома Кузбасса будет зависеть от выхода на рынок АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - ИФ), который растет и где цена выше. Нам туда надо двигаться", - сказал Цивилев на пресс-конференции в пятницу.

Глава Кузбасса уточнил, что 26 февраля в Москве комиссия по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности рассмотрит вопрос о развитии Восточного полигона РЖД.

"Мы сделаем все, чтобы развитие Восточного полигона было строго в соответствии с решением комиссии от 2018 года", - сказал Цивилев.

Он признал, что ситуация на угольном рынке "непростая", но "угольщики держатся", сокращений на предприятиях немного. В каких именно компаниях прошли сокращения персонала, губернатор не уточнил.

"Рынок (в будущем - ИФ) поменяется, мы это не раз проходили. Волатильность рынков углей известна, я в этом не вижу основной проблемы. Проблема больше заключается в развитии Восточного полигона: БАМа, Транссиба, и в сохранении коллективов (на предприятиях - ИФ) ", - добавил Цивилев.

На вопрос о планируемой добыче в регионе в 2020 году, глава региона отметил, что в Кузбассе есть "тенденция к уменьшению объемов добычи".

"Один их важных факторов - это снижение цен на мировых рынках энергетических углей. Второй фактор, на который мы бы могли успеть отреагировать, но опоздали: рынок сместился с Атлантического региона в сторону АТР", - сказал Цивилев.