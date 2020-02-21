Промпроизводство в Башкирии в I квартале может вырасти на 2%

21.02.20 12:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ruЕ - Промышленное производство в Башкирии в январе-марте 2020 года может вырасти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, считает министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.

"В феврале делать прогнозы по кварталу еще сложно. Но судя по показателю января, который продемонстрировал рост в 1,8%, однозначно будет рост по кварталу. Поэтому (индекс промпроизводства - ИФ) не менее 102% мы ожидаем", - сообщил он на пресс-конференции в пятницу.

Предполагается, что в большей степени на показатель повлияет рост производства в сфере машиностроения и нефтехимии, уточнил министр.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2019 года промышленное производство в Башкирии увеличилось на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.