Мусорные операторы в Сибири накопили 3,5 млрд руб. долгов

21.02.20 12:43

© РИА Новости. Павел Львов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Кредиторская задолженность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Сибири по итогам 2019 года достигла 3,5 млрд рублей, часть из них может прекратить деятельность, сообщил заместитель генерального директора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Сергей Королев.

"Кредиторская задолженность за 2019 год накопилась уже в размере 3,5 млрд рублей. Это большая цифра, и она, к сожалению, продолжает расти. При этом дебиторская задолженность составляет уже 4,2 млрд рублей. Эти финансовые показатели говорят о том, что проблема, к сожалению, не решается пока, платежи с населения взимаются в меньшем объеме, чем планировалось и, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам", - сказал он на совещании в режиме конференц-связи, которое провел в пятницу полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Средняя собираемость платежей за вывоз ТКО в Сибири, по данным Королева, составляет около 65% с физических лиц и 79% с юридических лиц. Среди лидеров по собираемости Томская область (в целом 90%) и Алтайский край (83%). В республиках Тува и Хакасия ситуация хуже всего - собираемость платежей составляет 23% и 50% соответственно.

В десяти субъектах СФО сейчас работает 31 региональный оператор. Из-за проблем с оплатой услуг часть из них может уйти с рынка, отметил Королев. Под угрозой находятся по два оператора в Алтайском крае и Кемеровской области, один в Новосибирской области, три в республике Алтай. С серьезными проблемами столкнулись компании в республиках Тува и Хакасия.