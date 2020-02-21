Бюджет Кировской области на 2020 год стал дефицитным

21.02.20 12:44

© РИА Новости. Антон Денисов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли первые поправки в закон областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения обусловлены необходимостью корректировки безвозмездных поступлений и распределения остатков средств. Так, на 2020 год доходы увеличиваются на 323,5 млн рублей, расходы - на 1,568 млрд рублей; на 2021 год доходы и расходы вырастут на 1,02 млрд рублей, на 2022 год доходы и расходы увеличиваются на 120 млн рублей.

В Минфине региона агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что с учетом поправок доходы бюджета Кировской области на 2020 год запланированы в размере 61,349 млрд рублей, расходы - 62,013 млрд рублей, дефицит - 663 млн рублей (1,07% от расходов - ИФ). На 2021 год доходы составят 63,169 млрд рублей, расходы - 61,605 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей; на 2022 год доходы - 64,066 млрд рублей, расходы - 62,502 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей.

Согласно материалам Заксобрания, на 2020 год корректируются средства на переселение граждан из аварийного жилья (рост на 103,5 млн рублей). Также на автоматизацию процессов управления дорожным движением предусматриваются федеральные трансферты - по 120 млн рублей на 3 года (ежегодно).

Кроме того, в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, региону дополнительно предоставляется 1 млрд рублей на реконструкцию автодороги Опарино - Альмеж. Изначально предполагалось, что эти средства будут предоставляться из регионального дорожного фонда. Федеральные средства на участок Опарино - Альмеж будут выделяться в 2020-2021 годах, причем основное финансирование - 900 млн рублей - придется на следующий год. Также будет обеспечено продолжение реконструкции на 16-километровом участке Скрябино - Пинюг на этой же автодороге.

В расходной части увеличиваются ассигнования дорожного фонда на 1,078 млрд рублей, в том числе за счет перевыполнения плана по собственным доходам - на 400,6 млн рублей. В местные бюджеты планируется направить 728,3 млн рублей: на ремонт автодорог местного значения в границах городов, за исключением моногородов; на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт автодорог до сельских населенных пунктов; на приобретение 42 комплексов фотовидеофиксации для установки на дорогах местного значения.

Кроме того, увеличиваются расходы на реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография" (на 34,5 млн рублей, в том числе на создание дополнительных мест в детских садах и оснащение их оборудованием).

Ранее сообщалось, что бюджет Кировской области был принят с доходами на 2020 год в размере 61,026 млрд рублей, расходами - 60,444 млрд рублей, профицитом - 581,9 млн рублей (0,95% от доходов). На 2021 год доходы бюджета региона были запланированы в объеме 62,149 млрд рублей, расходы - 60,585 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей. На 2022 год доходы планировались в размере 63,946 млрд рублей, расходы - 62,382 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей.