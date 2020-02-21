Союз музеев России создал комиссию по сохранению наследия Рерихов

21.02.20 12:57

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Союз музеев России сформировал комиссию по стратегии сохранения наследия Рерихов, уведомил в письме министра культуры РФ Ольгу Любимову глава Союза и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский создал комиссию по стратегии сохранения рериховского наследия и ее конкретного музейного воплощения, о чем информировал, в частности, министра культуры РФ Ольгу Любимову, помощника президента РФ Владимира Мединского, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, председателя комитета по культуре Елену Ямпольскую.

В письме Пиотровский отмечает, что, несмотря на то, что Минкультуры РФ в последние годы предприняло ряд важных решений, направленных на сохранение наследия Николая Рериха и его семьи, "к сожалению, эти решения вызвали негативную, а иногда и истерическую реакцию у части общественных организаций, имеющих отношение к этой непростой религиозно-философской и политической теме. Попытки музеев выстроить с ними диалог пока, к сожалению, не приносят положительных результатов".

Отмечается, что комиссия призвана "объединить всех тех, кто реально готов быть проводниками рериховских идей и обеспечить комплексное решение вопроса обеспечения государственной защиты, изучения и актуализации рериховского наследия, учитывающего как сложности и нюансы музейного дела, так и неоднозначную многогранность мира поклонников Николая Рериха",

Работа комиссии также "будет призвана усилить работу по сохранению рериховского наследия, ведущуюся в Петербурге, родном городе Рерихов".

В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ.

Ранее в Минкультуры РФ было направлено несколько запросов от депутатов Госдумы по поводу того, в каком состоянии находится коллекция Рерихов, объединённая под эгидой Музея Востока. По словам депутатов и "рериховской общественности" картины в центре Рерихов на ВДНХ хранятся при ненадлежащем температурном режиме. В свою очередь Минкультуры РФ совместно с Союзом музеев России провели проверку, по результату которой вынесли заключение, что нормы хранения картин соблюдаются.

18 февраля глава Минкультуры РФ Любимова сообщила, что ведомство рассматривает вопрос о возвращении постоянной экспозиции музея Рерихов в усадьбу Лопухиных. Решение будет принято после получения результатов экспертизы, которые будут готовы 25 февраля.

Николай Рерих - русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию, другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории". Он автор идеи международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х годах). Младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.