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21.02.20 13:08
Медали к 75-летию Победы получат 119 ветеранов в Магаданской области
"Планируется вручение 119 памятных медалей в течение всего года. Вручать их будут не только на торжественных мероприятиях, но и в силу возраста - на дому", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.
В пятницу 17 ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и тружеников тыла, памятные медали вручил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Награждением медалями официально открыли на Колыме Год памяти и славы.
Как сообщалось, медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" учреждена указом президента России Владимиром Путиным.
"Медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" будут удостоены все участники и ветераны ВОВ. Торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ, в странах Содружества Независимых Государств и за границей в наших дипломатических учреждениях.
По указу президента к 75-летию Победы будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. руб. участникам и по 50 тыс. руб. труженикам тыла ВОВ.
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