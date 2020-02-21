Медали к 75-летию Победы получат 119 ветеранов в Магаданской области

21.02.20 13:08

© РИА Новости. МИД РФ

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Памятные медали, учрежденные президентом России в честь предстоящего 75-летнего юбилея Победы, получат 119 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Магаданской области.

"Планируется вручение 119 памятных медалей в течение всего года. Вручать их будут не только на торжественных мероприятиях, но и в силу возраста - на дому", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

В пятницу 17 ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и тружеников тыла, памятные медали вручил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Награждением медалями официально открыли на Колыме Год памяти и славы.

Как сообщалось, медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" учреждена указом президента России Владимиром Путиным.

"Медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" будут удостоены все участники и ветераны ВОВ. Торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ, в странах Содружества Независимых Государств и за границей в наших дипломатических учреждениях.

По указу президента к 75-летию Победы будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. руб. участникам и по 50 тыс. руб. труженикам тыла ВОВ.