Челябинское УФАС уличило 23 стоматологии в сговоре о платной анестезии в рамках ОМС

21.02.20 13:13

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинское УФАС России уличило в картельном сговоре 23 медучреждения, оказывающих стоматологическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба областного ведомства.

"Учреждения здравоохранения г. Челябинска заключили соглашение о разделе товарного рынка по ассортименту применения лекарственных средств - местной анестезии с лекарственным препаратом "лидокаин" на бесплатной основе и препаратами "артикаин", "артикаин+эпинефрин" и "мепивакаин" на платной основе при оказании стоматологической помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость местной анестезии с применением названных анестетиков составляла от 110 до 400 рублей.

Как установило Челябинское УФАС, стоматологические услуги в рамках ОМС должны оказываться бесплатно вне зависимости от применения того или иного препарата. Кроме того, как пояснили ведомству в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Челябинской области, тариф на оплату стоматологических услуг, оказанных по полису ОМС взрослым и детям, является усредненным, а медучреждения за счет экономии денежных средств с применением препарата "лидокаин" имеют финансовую возможность применять иные анестетики. Поэтому Челябинское УФАС России пришло к выводу, что жители региона, застрахованные по программе ОМС, имеют право на бесплатное обезболивание препаратами "артикаин", "артикаин+эпинефрин", "мепивакаин" (торговые наименования "ультракаин", "убистезин","альфакаин", "септанест").

Участниками антиконкурентного соглашения признаны практически все муниципальные городские и областные стоматологии, а также ряд частных клиник.

Ведомство выдало медучреждениям предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, в их отношении будут возбуждены дела об административных правонарушениях.