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21.02.20 13:14

Бывший замгубернатора Новгородчины Воронцов получил 7 лет колонии за мошенничество

© РИА Новости. Алексей Филиппов
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Новгородский районный суд в пятницу вынес приговор бывшему первому заместителю губернатора Новгородской области Борису Воронцову, обвиняемому в многомиллионном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Воронцов приговорен к 7 годам колонии общего режима.

"Кроме этого, суд оштрафовал его на 3 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Приговор в силу не вступил.

Как сообщалось, по версии следствия, Воронцов, который в 2008-2010 годах работал первым заместителем губернатора Сергея Митина, в 2013 году получил в ОАО "Россельхозбанк" кредит в размере 255 млн. рублей. Согласно сведениям региональных УФСБ и УМВД, для получения кредита он предоставил в банк заведомо ложные документы. Эти деньги он в банк впоследствии не возвратил, а как минимум частично израсходовал на цели, не указанные в кредитных документах.

В 2014-2016 годах обвиняемый приобрел через свою фирму и перепродал подконтрольным ему же организациям имущественный комплекс в новгородском городе Старая Русса, после чего получил из бюджета в качестве возмещения НДС и легализовал более 6 млн рублей.

Кроме этого, Воронцов помог 48-летней петербургской предпринимательнице с помощью ложных сведений получить в новгородском банке кредит более чем на 136 млн рублей, который предназначался на реконструкцию двух новгородских гостиниц. Полученные средства предпринимательница с помощью фиктивных договоров легализовала через подконтрольные ей организации и истратила на собственные нужды.

В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб. Правоохранители наложили арест на их имущество стоимостью около 300 млн рублей. Воронцов около года находится под стражей. Он заявил о полном признании вины.

Согласно информации пресс-службы Новгородского областного суда, директора регионального отделения "Россельхозбанка" Максима Малькова правоохранители обвинили в коммерческом подкупе. По данным следствия, за оказанные услуги по предоставлению Воронцову кредитов на 255 млн рублей Мальков получил от него 4,5 млн рублей, автомобиль Cadillac стоимостью 1,3 млн рублей и право на коммерческое помещение стоимостью 3,4 млн рублей. Суд арестовал банкира. Признал ли он вину, пока не сообщается.

Процесс по делу Воронцова начался в Новгородском районном суде 22 января. Он проходит в особом порядке. Этот порядок предусматривает упрощенное рассмотрение дела, без вызова свидетелей, а также значительное смягчение наказания.

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