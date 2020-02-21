|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.02.20 16:01
Снятую в Брянске с поезда заболевшую китаянку проверят на все виды ОРВИ
"Состояние пациентки удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний", - сказала Смиргинс.
При этом она отметила, что женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы. "Там созданы все условия, чтобы она не испытывала отрицательных эмоций", - подчеркнула врач-эпидемиолог.
При этом она отметила, что соблюдаются все необходимые в таких случаях меры предосторожности. Все анализы берутся в боксе.
"Никакой угрозы ни пациентам больницы, ни ее сотрудникам, ни жителям Брянска нет. Все меры предосторожности будут действовать до тех пор, пока мы не получим отрицательный результат по анализу на коронавирус", - заявила Смиргинс.
Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу.
Остальные пассажиры вагона направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.
Главврач Брынской городской больницы N4 Светлана Хандожко сообщила в пятницу "Интерфаксу", что в медучреждение поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой.
Она отметила, что жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также Украины и Белоруссии.
"Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус",- сказала Хандожко.
Главврач не уточнила, сколько может продлиться карантин. "Мы ждем результатов анализов",- добавила она.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket