Снятую в Брянске с поезда заболевшую китаянку проверят на все виды ОРВИ

21.02.20 16:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Состояние гражданки Китая, госпитализированной в Брянскую областную инфекционную больницу с высокой температурой, удовлетворительное, никакой угрозы для пациентов и жителей Брянска нет, сообщила в пятницу "Интерфаксу" врач-эпидемиолог медучреждения Наталья Смиргинс.

"Состояние пациентки удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний", - сказала Смиргинс.

При этом она отметила, что женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы. "Там созданы все условия, чтобы она не испытывала отрицательных эмоций", - подчеркнула врач-эпидемиолог.

При этом она отметила, что соблюдаются все необходимые в таких случаях меры предосторожности. Все анализы берутся в боксе.

"Никакой угрозы ни пациентам больницы, ни ее сотрудникам, ни жителям Брянска нет. Все меры предосторожности будут действовать до тех пор, пока мы не получим отрицательный результат по анализу на коронавирус", - заявила Смиргинс.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу.

Остальные пассажиры вагона направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

Главврач Брынской городской больницы N4 Светлана Хандожко сообщила в пятницу "Интерфаксу", что в медучреждение поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой.

Она отметила, что жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также Украины и Белоруссии.

"Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус",- сказала Хандожко.

Главврач не уточнила, сколько может продлиться карантин. "Мы ждем результатов анализов",- добавила она.