Бывший замминистра экономики Свердловской области обжаловал арест по делу о взятке

21.02.20 13:36

© РИА Новости. Андрей Старостин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Защита бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, обвиняемого в посредничестве при передачи взятки, обжаловала его арест, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

"Да, сегодня", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о поступлении жалобы на арест Шилиманова.

В суде также уточнили, что подельник Шилиманова - гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов - пока жалобу на решение суда о заключении под стражу не подавал.

Как сообщалось, Кызласов и Шилиманов были задержаны 17 февраля в рамках уголовного дела о получении взятки. Первому предъявлено обвинение в вымогательстве взятки (ч. 6 ст.290 УК РФ), второму - в посредничестве при передачи денег (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату этих работ по договору, а Шилиманов предложил выступить посредником в "сделке". Вечером 17 февраля, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.

19 февраля суд арестовал Кызласова и Шилиманова до 17 апреля 2020 года.