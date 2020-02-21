Nordwind летом откроет прямые рейсы в Крым из 24 российских городов

21.02.20 13:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Nordwind с начала июня откроет прямые рейсы в Крым из 24 городов РФ, третий год подряд станет лидером по числу направлений на полуостров, сообщила пресс-служба аэропорта "Симферополь" в пятницу.

Так, четыре раза в неделю полеты в Крым будут выполняться из Казани и Красноярска, трижды в неделю - из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы, дважды в неделю - из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска.

Еженедельные рейсы планируются из Саратова, Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска.

"При этом из нескольких городов частота полетов по сравнению с прошлым годом значительно вырастет. Так, количество прямых рейсов в Крым из Волгограда, Кирова и Ульяновска увеличится в два раза, из Белгорода и Нижнекамска - в полтора", - говорится в пресс-релизе.

Рейсы запускают под брендами Nordwind и Pegas. Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.

Прямые рейсы из 24 городов РФ продлятся до конца сентября.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек.