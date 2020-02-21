Минвостокразвития и Минпромторг выступили за освобождение верфей ДФО от ряда регламентов

21.02.20 13:52

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) и Минпромторг считают, что требования регламентов по наличию отечественного оборудования определенной номенклатуры на судах, строящихся по программе "квоты в обмен на инвестиции", не должны распространяться на суда, построенные на Дальнем Востоке.

"Есть ряд распорядительных документов, которые при строительстве судов регламентируют о том, что оборудование, которое устанавливается на этих судах, должно быть определенной номенклатуры, подпадающей под требование союзных государств. Мы сегодня с коллегами из Минпромторга провели большую работу, чтобы требования этих нормативных актов не распространялись на строительство судов в нашем случае (на Дальнем Востоке РФ - ИФ). И я уверен, что у нас это получится", - сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов журналистам в пятницу при посещении города Большой Камень в Приморье.

Он напомнил, что в настоящее время на Дальнем Востоке заказы на строительство судов по программе "квоты в обмен на инвестиции" размещаются на верфях Приморского и Хабаровского краев

"У нас (на Дальнем Востоке - ИФ) суда строят в основном Приморье и Хабаровский край. Есть вопросы по верфям Хабаровского края - они требуют большей поддержки, отдельной инвестиционной программы их собственников. Ждем решений со стороны Объединенной судостроительной компании", - сказал Козлов.

Министр уточнил, что ПАО "Находкинский судоремонтный завод" готово построить девять краболовных судов в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции". Первые два судна предполагается сдать в четвертом квартале 2022 года.

Закон "квоты в обмен на инвестиции" был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Задача этого закона - вернуть в Россию деньги, которые заработаны на рыбном промысле, для расходования их на строительство новых заводов, новых судов. В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению президента правительством разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые заказывают суда на дальневосточных верфях, будут субсидироваться 20% их стоимости.