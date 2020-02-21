Кремль: Минск не может навязывать невыгодные условия экспорта нефти компаниям РФ

21.02.20 14:45

© РИА Новости. Валерий Мельников

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по определению условий поставок нефти в Белоруссию будет продолжена.

"Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании. Чтобы их позицию (узнать) относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть нашим белорусским товарищам, Козак вчера нефтяные компании, профильных министров собирал и проводил у себя совещание, где разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок и так далее. Естественно, не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что сегодня эта тема затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Пескову был задан вопрос о том, действительно ли Путин предлагал Лукашено 300 млн долл компенсации за нефтяной налоговый маневр.

"Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции. Работа будет продолжена. Действительно, дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал Песков.

"Рассматриваются разные варианты для нахождения взаимоприемлемых опций", - добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, "работа идет в развитии диалога, который был в Сочи, еще предстоит определиться по ряду параметров, поэтому работа продолжается".

Пескова спросили, действительно ли российские нефтяные компании принципиально согласились поставлять нефть в Белоруссию по более низкой цене.

"По определенной цене", - уточнил Песков, напомнив, что это коммерческая информация. Есть компании, продолжил он, которые согласны это делать, какие-то компании "считают для себя это невыгодным".

Пресс-секретаря попросили уточнить, будет ли какая-то компенсация российским нефтяникам из бюджета РФ выпадающих доходов при экспорте нефти в Белоруссию.

"Нет. Об этом речи не идет пока", - сказал Песков.

Он добавил, что существуют "разные запросные позиции сторон, и они обсуждаются".

В Минэнерго в свою очередь уточнили, что предложения российских компаний в части изменения формулы ценообразования нефти доведена до партнеров из Республики Беларусь.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижения премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, чьи слова распространила пресс-служба Минэнерго

По словам Новака, это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" (MOEX: RNFT) и "Нефтисой".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.