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21.02.20 14:20
Филиал Пушкинского музея изобразительных искусств откроют в Томске
Об открытии филиала губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с руководством музея.
"Считаю, что в Томске просто обязан быть филиал одного из лучших в мире музеев изобразительного искусства. Он может быть расположен в самом центре города, в историческом здании, где до революции бурлила общественная и культурная жизнь столицы одной из крупнейших в Российской империи губерний", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Отмечается, что размещение филиала в Доме офицеров, где сейчас ведутся реставрационные работы, - только один из вариантов, будут рассматриваться и другие.
Как уточнил Жвачкин, для принятия окончательного решения о месте размещения филиала в ближайшее время в Томск приедут специалисты центрального аппарата учреждения.
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