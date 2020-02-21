Филиал Пушкинского музея изобразительных искусств откроют в Томске

21.02.20 14:20

© РИА Новости. Владимир Вяткин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроется в Томске, разместить его планируется в Доме офицеров - памятнике федерального значения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Об открытии филиала губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с руководством музея.

"Считаю, что в Томске просто обязан быть филиал одного из лучших в мире музеев изобразительного искусства. Он может быть расположен в самом центре города, в историческом здании, где до революции бурлила общественная и культурная жизнь столицы одной из крупнейших в Российской империи губерний", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Отмечается, что размещение филиала в Доме офицеров, где сейчас ведутся реставрационные работы, - только один из вариантов, будут рассматриваться и другие.

Как уточнил Жвачкин, для принятия окончательного решения о месте размещения филиала в ближайшее время в Томск приедут специалисты центрального аппарата учреждения.