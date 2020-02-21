Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституция

21.02.20 14:31

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова подписала в пятницу соглашение с Ассоциацией волонтерских центров, согласно которому перед голосованием волонтеры будут разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию, передал корреспондент "Интерфакса".

Одновременно начал работу сайт Волонтерыконституции.рф, на котором добровольцы могут зарегистрироваться для соответствующей работы.

По заявлению ассоциации, планируется набрать 100 тыс. волонтеров. Все они пройдут специальное обучение.

Информирование будет осуществляться в течение двух недель перед общероссийским голосованием.

"Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей", - пояснили в Центризбиркоме.

Предполагается, что в бюллетени общероссийского голосования будет только один вопрос: согласны ли граждане с поправками, и два варианта ответа. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что голосование должно пройти пакетом. Аналогичного мнения придерживается и глава ЦИК Памфилова.

Как сообщали ранее в ЦИК, для этого голосование и будет сопровождать масштабная информационная кампания. В рамках нее, в частности, будут выпущены специальные брошюры, сделают мобильное приложение и специальный сайт, где можно будет подробно изучить пакет поправок, когда он будет одобрен Федеральным собранием.