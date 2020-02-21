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Губернатор: Кубань обеспечит голосование по поправкам в Конституцию для граждан из других регионов

© РИА Новости. Алексей Никольский
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает важнейшей задачей организацию голосования по поправкам к Конституции РФ для приезжих и туристов, для этого предполагается задействовать ресурсы информационной системы "Мобильный избиратель".

"В Краснодарском крае уже началась масштабная подготовительная работа к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. У нас 4,2 млн избирателей, кроме этого большое количество людей приезжают в край на отдых или по работе. И наша задача - предоставить каждому возможность сделать свой выбор", - заявил Кондратьев агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу.

Губернатор уточнил, что для голосования граждан по месту их нахождения будет действовать успешно применявшаяся на президентских выборах 2018 года система "Мобильный избиратель". Она позволяет проголосовать на любом участке, а не только по месту регистрации.

"Есть категория жителей, которые в принципе не могут прийти на участок - по здоровью, или это, например, мамы, которым не с кем оставить детей. Для таких случаев мы прорабатываем возможность голосования на дому", - подчеркнул глава Кубани.

При необходимости, по его словам, будут организованы дополнительные участки в больницах, войсковых частях, на предприятиях с непрерывным циклом производства.

Кондратьев также отметил, что в крае уже началась информационная кампания по поправкам в Конституцию, готовятся общественные слушания и другие мероприятия. Информационные точки появятся в торговых центрах, на вокзалах, в парках.

"Около двух тысяч волонтеров Конституции будут консультировать жителей по всем вопросам, связанным с поправками. Жители Кубани должны иметь четкое понимание, какие изменения планируется внести основной закон страны", - сказал Кондратьев.

По информации ЦИК с 2018 года механизм "Мобильный избиратель" заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях ТИК и УИК, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести общенародное голосование. Его дата пока не определена.

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