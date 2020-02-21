Замминистра имущественных отношений Заполярья стал фигурантом дела о взятке

21.02.20 15:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Дело расследуется по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия).

По версии следствия, замминистра дал заведомо незаконные указания сотрудникам областного бюджетного учреждения "Центр технической инвентаризации и пространственных данных" о продаже недвижимости на балансе этого учреждения по заведомо заниженной стоимости.

"При этом подозреваемый дал указание подчиненным продать здание стоимостью 6 млн рублей за сумму, не превышающую 1,1 млн рублей, своему знакомому", - говорится в сообщении.

За совершение этих действий чиновник, полагает следствие, 19 февраля текущего года получил 200 тыс. рублей взятки.

Замминистра был задержан после получения денег в результате совместной работы УМВД и СКР при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечают в региональном СКР.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании в Мурманске замминистра имущественных отношений региона.

"По предварительным данным, заместитель министра получил взятку в размере 135 тыс. рублей", - сказал он, не называя фамилию задержанного.

По сведениям собеседника агентства, за эту сумму чиновник должен был поспособствовать реализации недвижимости в ЗАТО Североморск по заниженной стоимости с 6 млн рублей до 1 млн рублей.

По данным местных СМИ, задержанным является замминистра Сергей Бунтов.