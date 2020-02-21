Ребенка c подозрением на коронавирус госпитализируют в Екатеринбурге по решению суда

21.02.20 15:35

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Екатеринбурга в пятницу принял решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, у которой врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

"Суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ N40 4-летней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

По данным суда, семья с двумя детьми 2 февраля вернулась в Екатеринбург из китайской Саньи. 13 февраля поликлиника известила Роспотребнадзор о том, что у ребенка имеются признаки ОРВИ. Родителям ребенка было выдано постановление о госпитализации и изоляции дочери в срок до 14 февраля. Но мать ребенка "отказалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочери" и "подписала отказ от госпитализации".

После этого управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в Кировском районном суде Екатеринбурга, в настоящее время судья рассматривает аналогичный иск управления в отношении второго ребенка.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2тыс. 236 случаях, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.