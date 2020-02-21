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Еще один сахарный завод закрывается в РФ

© РИА Новости. Виталий Тимкив
21 февраля. Interfax-Russia.ru - В России закрывается еще один сахарный завод. Причина - как и у прежних закрытий: отрицательные финансовые показатели, вызванные резким снижением цен на сахар.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, закрывается сахарный завод в поселке Товарковский - ООО "Агроторг Товарково.

"Компания проинформировала правительство Тульской области, а также органы занятости о решении по прекращению деятельности сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами. Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле в правительстве Тульской области. Ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства сотрудников. Одновременно с этим ведется поиск нового инвестора для продолжения деятельности сахарного завода, подчеркивается в сообщении.

Товарковский сахарозавод являлся градообразующим и единственным в регионе предприятием по производству сахара-песка. В августе 2009 года завод был признан банкротом. После смены собственника в ноябре 2012 года предприятие возобновило работу, в реконструкцию планировалось вложить до 3 млрд рублей. После этого на предприятие началась поставка сахарной свеклы от хозяйств ряда регионов Центральной России.

В 2015 году собственником завода стал торговый дом "Агроторг", принадлежащий Россельхозбанку.

Ситуация на рынке сахара в прошлом году осложнила работу многих компаний. Недавно из-за нерентабельности прекратил производство один из трех сахарных заводов Татарстана - "Нурлатский сахар" (входит в казанский холдинг "Агроинвест"). Проблемы возникли и у ведущего производителя сахара в РФ - агрохолдинга "Продимекс", который был вынужден законсервировать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии.

О том, что в отрасли будут банкротства, ранее предупреждала ФАС. Перепроизводство сахара привело к резкому снижению цен на него, и для некоторых предприятий это стало непреодолимым препятствием для дальнейшей работы.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, к 13 февраля по сравнению с аналогичной датой прошлого года цены производителей сахара в РФ упали на 40,9%.

По прогнозу Союзроссахара, производство сахара в РФ из урожая сахарной свеклы 2019 года составит рекордные 7,7 млн тонн, при этом потребности страны в сахаре оцениваются в пределах 6 млн тонн в год.

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