Суд приговорил экс-владельца верфи "Красные баррикады" к семи годам колонии

21.02.20 16:55

© РИА Новости. Андрей Старостин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Икрянинский районный суд Астраханской области приговорил бывшего основного бенефициара и бывшего генерального директора ОАО "Судостроительный завод "Красные баррикады" Александра Ильичева к семи годам исправительной колонии общего режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в пятницу.

Ильичев возглавлял "Красные баррикады" около 30 лет. В 2017 году он был отстранен от управления заводом на фоне уголовного расследования.

По данным следственного управления СКР, обвинительный приговор вынесен по ч.1 ст.145.1, ч.3 ст.145.1, ч.1 ст.199.2, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201, ч.2 ст.199.1, ст.196, ч.4 ст.160 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы, сокрытие средств от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, неисполнение обязанностей налогового агента, преднамеренное банкротство, присвоение денежных средств организации в особо крупном размере).

"Следствием и судом установлено, что Ильичев с 2016 по 2017 годы не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты более 700 работникам завода, допустив задолженность в общей сумме свыше 41 млн рублей, при этом имея достаточные средства для ее погашения", - уточнили агентству в пресс-службе.

Также суд установил, что Ильичев в период руководства предприятием заключил ряд финансово невыгодных договоров, что привело к необоснованному увеличению расходов завода с причинением ущерба на сумму более 250 млн рублей и образованию искусственной кредиторской задолженности перед аффилированными организациями в размере свыше 412 млн рублей. Через подконтрольные организации по этим договорам он присвоил более 159 млн рублей.

В пресс-службе сообщили, что, согласно выводам суда, Ильичев незаконно включил в налоговую декларацию за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн рублей, после чего представил ее в налоговую. На основании представленных документов судостроительному заводу возмещена сумма налога на добавленную стоимость, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам на указанную сумму.

Как сообщалось, в январе 2018 года Астраханский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты руководства "Красных баррикад" по делу об уклонении от уплаты налогов на 65,6 млн рублей. Жалобу подавали адвокаты осужденных по ч.1 ст.199.2 УК РФ - Ильичева, бывшего заместителя гендиректора Петра Морозова, бывшего финансового директора Дмитрия Антипова и бывшего главного бухгалтера Надежды Назаровой.

Также судом был удовлетворен иск прокуратуры о взыскании всей суммы ущерба - 65,6 млн рублей. Взыскание производилось за счет имущества осужденных в солидарном порядке.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Астраханской области в апреле 2017 года ввел в отношении "Красных баррикад" процедуру наблюдения по заявлению Сбербанка (MOEX: SBER) в связи с наличием задолженности в размере 10,3 млн рублей. В декабре 2017 года суд признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство.

В начале декабря этого года арбитражный суд Астраханской области продлил на полгода конкурсное производство на заводе, удовлетворив ходатайство конкурсного управляющего. Заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства назначено на 4 июня 2020 года.

В июне 2019 года на торгах путем публичного предложения АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") купил имущественный комплекс "Красных баррикад" (1,2 тыс. позиций: цеха предприятия, склад, слип, земельные участки, административные здания, газораспределительный пункт, насосная станция, лаборатория) за 955 млн рублей при начальной цене 1,5 млрд рублей. В октябре ЮЦСС купил за 129 млн рублей лот, в состав которого были включены земельные участки завода под таможенные склады, для строительства монтажно-сборочной площадки и подкранового пути, а также здания трансформаторной подстанции, бытового комплекса, цеха, движимое имущество. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была полностью погашена. В декабре 2019 года завод возобновил работу после двух лет простоя.

"Красные баррикады" специализируются на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок.