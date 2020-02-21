Моногорода Челябинской области в 2020г в рамках нацпроектов могут получить в 1,5 раза больше средств

21.02.20 17:07

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Моногорода Челябинской области в 2020 году могут получить финансирование на реализацию нацпроектов в размере 1,5 млрд рублей против около 1 млрд рублей в прошлом году, сообщил губернатор региона Алексей Текслер журналистам в пятницу в Карабаше.

"Если в прошлом году на моногорода только по линии нацпроектов было выделено около миллиарда, в этом году - 1,5 млрд рублей, в следующем - 1,8 млрд рублей. Все это вложения, в первую очередь, в социальную инфраструктуру, в решение экологических проблем", - сказал глава региона.

В числе проблем, которые необходимо решать в моногородах, он отметил формирование новых рабочих мест, возможность получить образование либо новую профессию, востребованную на градообразующем предприятии, у себя в городе, формирование комфортной социальной среды, а также развитие малого и среднего бизнеса.

"Сегодня дал поручение о разработке госпрограммы по развитию малого и среднего бизнеса в моногородах. Это правильное направление, его нужно реализовать, это поможет решить проблемы моногородов", - сказал Текслер.

Он также отметил, что рассчитывает на включение Карабаша в национальный проект "Экология", что позволит городу решить застарелые экологические проблемы.

По информации главы региона, в области насчитывается 16 моногородов.