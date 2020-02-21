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ОКР объясняет жесткость критериев допуска для кандидатов в руководство ВФЛА необходимостью восстановления контактов с World Athletics

© РИА Новости. Алексей Филиппов
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Плановое заседание Рабочей группы Олимпийского комитета России по вопросам легкой атлетики прошло в пятницу, сообщает пресс-служба ОКР.

Участники совещания обсудили основные аспекты подготовки и проведения 28 февраля внеочередной выборной Конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Они подтвердили свое намерение рекомендовать ее участникам утвердить предложенные критерии допуска кандидатов, выдвигаемых на выборные должности ВФЛА (президент, президиум, контрольно-ревизионная комиссия).

"Принципиальность и жесткость критериев продиктована необходимостью обеспечить по итогам Конференции все необходимые условия для скорейшего восстановления рабочих контактов с World Athletics по возобновлению предоставления нейтрального статуса атлетов и решению вопросов по статусу ВФЛА в World Athletics, а также минимизацией рисков лишения ВФЛА аккредитации Минспорта России и исключения из числа членов ОКР", - говорится в сообщении.

Ранее ВФЛА опубликовала критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления федерации.

В частности, кандидат не может быть допущен к выборам, если в отношении него проводится расследование антидопинговыми организациями по факту возможного нарушения антидопинговых правил или он был признан нарушителем антидопинговых правил.

Также до выборов не может быть допущен кандидат, который является или ранее являлся личным тренером спортсмена, признанного антидопинговой организацией нарушителем антидопинговых правил, был дисквалифицирован. К выборам не допускается кандидат, входивший в медицинский штаб спортсмена-нарушителя.

Кроме этого, к выборам не допускаются лица, в отношении которых имеется письменная рекомендация со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit) либо Рабочей группы ОКР, содержащая указание на обстоятельства, препятствующие указанному лицу занимать руководящие выборные должности в органах управления ВФЛА.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля 2020 года.

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