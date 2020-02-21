У снятой с поезда под Брянском из-за большой температуры гражданки КНР нет коронавируса

21.02.20 17:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Результаты анализов, взятые у гражданки Китая, снятой с поезда "Киев-Москва" на станции "Суземка" под Брянском из-за высокой температуры, не подтвердили eё заражения ни коронавирусом, ни ОРВИ, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

"На данный момент пришли результаты исследований: ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Этому есть подтверждение", - заявил он журналистам в пятницу.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. 13 пассажиров вагона поступили на карантин в Брянскую городскую больницу N4.