Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за риска заболевания коронавирусом

21.02.20 17:35

© РИА Новости. Сергей Красноухов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Чкаловский районный суд Екатеринбурга в пятницу принял решение о принудительной изоляции местной жительницы, летевшей в одном самолете с госпитализированным с подозрением на коронавирус китайцем, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Свердловского облсуда.

"По итогам рассмотрения иска (Роспотребнадзора - ИФ) суд вынес решение о принудительной изоляции 48-летней екатеринбурженки по месту ее жительства до 27 февраля включительно", - сказал собеседник агентства.

В суде также уточнили, что женщина согласилась находиться дома и пускать медицинских работников для контроля ее здоровья.

Как сообщалось, женщина во время перелета из Москвы в Екатеринбург сидела рядом с пассажиром, который впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. От госпитализации и изоляции по месту жительства екатеринбурженка отказалась, поскольку ей необходимо было выехать за границу. Тогда региональное управление Роспотребнадзора обратилось с иском в суд о принудительной изоляции женщины.

Также 21 февраля другой районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительной госпитализации двух детей с подозрением на коронавирус, у которых после возвращения из Китая появились признаки ОРВИ. Мать детей написала отказ от их госпитализации и исследования на данное заболевание.