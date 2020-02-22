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22.02.20 13:31

Российские дипломаты обратились в прокуратуру Италии после обыска номеров двух российских биатлонистов

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
22 февраля. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Риме направило официальную ноту в МИД Италии в связи с инцидентом в отеле итальянского Антхольца-Антерсельвы, где прошел обыск в номере российского биатлониста Александра Логинова.

"Посольство России связалось с аппаратом председателя Совета министров Италии, а также с МИД Италии и запросило немедленных разъяснений. Направили официальную ноту в МИД Италии, а также обращение в местные правоохранительные органы и прокуратуру, в которых потребовали принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии", - говорится в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

В свою очередь Олимпийский комитет России (ОКР) направляет официальные письма в международные спортивные организации в связи с инцидентом в отеле итальянского Антхольца-Антерсельвы, где прошел обыск в номере российского биатлониста Александра Логинова.

"Олимпийский комитет России выражает крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли сегодня в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира в итальянском Антхольце", - говорится в заявлении ОКР, распространенном пресс-службой комитета.

"По факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров и изъятием у них личных вещей, ОКР направляет официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов (IBU) и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян", - отмечают в ОКР.

"Олимпийский комитет России продолжает следить за развитием ситуации, оставаясь в постоянном контакте со всеми спортивными и государственными структурами, вовлеченными в данную ситуацию", - отмечается в заявлении.

МИД России работает над тем, чтобы вернуть инцидент с российскими биатлонистами на чемпионате мира в Италии в нормальное спортивное русло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы располагаем всей необходимой информацией. Российские дипломаты в Риме связались с министерством иностранных дел Италии и также с аппаратом Совета министров и находятся в рабочем контакте для того, чтобы снять все имеющиеся вопросы, либо каким-то образом разрядить эту ситуацию и вернуть ее в нормальное спортивное русло", - заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова добавила, что МИД РФ подключился к ситуации сразу, как только пошла первая информация.

Она пожелала российским спортсменам удачи на соревнованиях.

"Могу вас заверить, что дипломаты занимаются этим вопросом, и мы надеемся, что в ближайшее время все удастся разрешить. У нас есть первичные данные, но для того, чтобы делать выводы, все-таки необходимо их еще обработать", - подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция рано утром в субботу провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону. Обыск, в частности, прошел в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - отметил Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты", - рассказал Драчев.

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация.

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