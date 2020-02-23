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23.02.20 13:09

Родным погибших от взрыва газа в Азове будет выплачено по 1 млн рублей

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
23 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о выплатах по 1 млн рублей родным погибших от взрыва газа в жилом доме в Азове.

"Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Родным погибших выплатим по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество", - сообщил губернатор на своей странице в Instagram по итогам заседание оперативного штаба по взрыву газа в жилом доме в Азове.

По его словам, ожидается оперативное заключение специалистов МЧС о возможности жильцам двух не пострадавших подъездов вернуться в свои квартиры. Коммуникации им будут оперативно подключены.

"В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно - непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа с последующим горением произошел утром в субботу в трехэтажном 27-квартирном жилом доме в городе Азов Ростовской области. В результате два человека погибли и один пострадал.

Пожар в доме был ликвидирован на площади 60 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Сообщалось, что в результате взрыва были повреждены межкомнатные перекрытия в одной из квартир.

По факту взрыва следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по данному факту прокуратурой региона организована проверка. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.

По данным пресс-службы ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", перед происшествием газовщики выявили в доме утечку газа и непосредственного перед "хлопком" газоснабжение в доме было отключено.

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