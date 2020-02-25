Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на 14-дневный карантин в Приморье

25.02.20 10:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Семь граждан РФ с лайнера Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

"Состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме", - сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, такие меры связаны с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как "контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний".

В инфекционном стационаре туристам проведут все необходимые лабораторные обследования.

В Минздраве региона уточнили, что большинство отправленных на карантин - жители Приморья, также среди них есть житель Омска.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в пунктах пропуска за минувшие сутки досмотрено более 2 тысяч человек. Всего с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На данный момент диагноз коронавирус подтвержден у более 630 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.